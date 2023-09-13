Шойгу: у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине. Об этом в эфире «России 1» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«У нас нет других вариантов», - ответил на соответствующий вопрос глава российского оборонного ведомства.

В зоне проводимой ВС РФ операции по защите мирного населения Донбасса наши бойцы держат активную оборону. Как утверждает Шойгу, российские войска продолжают выбивать противника.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры боевой работы российских РСЗО «Ураган» на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. Координаты целей артиллеристы получили от разведки, после этого выехали на позиции и нанесли удары.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.