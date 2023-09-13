Шойгу заявил, что ВС РФ держат активную оборону в зоне спецоперации

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Российские Вооруженные силы держат активную оборону в зоне специальной военной операции. Командование действует уверенно и успешно выполняет оборонительные задачи, выбивая технику противника. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще. Но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять... Но главная задача - это выбивать технику», - заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

Глава оборонного ведомства добавил, что противник продолжает проводить контрнаступление. Но российские войска уже успешно пережили весеннюю и летнюю кампании, а теперь противник проводит осеннюю.

Также Шойгу заявил, что единственным вариантом для России является победа на Украине.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.