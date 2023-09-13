Артиллеристы ударили по боевикам из РСЗО «Ураган» на Южно-Донецком направлении

По словам водителя РСЗО «Ураган», его расчет легко справляется со своими задачами даже в полной темноте - ночью бойцы работают исключительно по памяти.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Расчеты российских РСЗО «Ураган» обрушили удар на позиции украинских боевиков на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. «Звезда» опубликовала кадры их боевой работы.

Артиллеристы получили от разведки координаты целей. После этого они размаскируют машины и готовятся выехать из укрытия на огневую позицию.

Огневая позиция, как правило, находится на открытой местности и относительно недалеко от укрытия. Меньше передвижений - больше шансов не попасть в поле зрения разведывательных дронов противника. О работе своего расчета рассказал водитель РСЗО «Ураган» Арсен.

«Расчет стал слаженным за 2 года, выполняет норматив намного быстрее. И ночью, когда не используешь свет, фары не включаешь, все по памяти», - поделился он.

На глазах съемочной группы осколочно-фугасные боеприпасы уходят по координатам. После этого главное как можно быстрее покинуть позиции.

Результат стрельбы фиксируют средства объективного контроля. Корректировки не последовало, значит цель уничтожена. Для «Урагана» это опорные пункты, артиллерийские батареи, крупные скопления живой силы и бронетехники.

Работа нашей реактивной артиллерии наносит немалый урон. Отвечать противник стал чаще и оперативнее, в основном используя американские кассетные боеприпасы. Но Забайкальские артиллеристы все равно быстрее.

Для решения поставленных задач сейчас, как правило, хватает одной боевой машины и нескольких ракет. Крупных скоплений противника на этом участке не наблюдается, как и активных контрнаступательных действий.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения националистов на Южно-Донецком направлении расчетами гаубиц «Мста-Б». Важнейшей задачей артиллеристов ВВО является недопущение прорыва противника.