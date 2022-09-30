В стране и мире «Мы стали сильнее, победа будет за нами»: Путин о вхождении новых регионов в состав РФ Ирина Елагина Российский президент дал оценку вхождения ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: С присоединением четырех новых регионов Россия стала сильнее, и это залог предстоящей победы. Российский президент Владимир Путин дал оценку возвращения территории ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России. «Мы стали сильнее, потому что мы вместе. В правде сила, и, значит, победа. Победа будет за нами!», - заявил Путин в обращении к нации на торжествах по случаю воссоединения четырех регионов с Россией на Красной Площади. Напомним, что сегодня Владимир Путин на церемонии подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской областей в состав России заявил, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика