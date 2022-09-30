В стране и мире Путин: образование в РФ четырех новых субъектов - воля миллионов людей Андрей Аркадьев Президент РФ выступает на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Образование в РФ четырех новых субъектов - воля миллионов людей, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. «Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов, потому что это воля миллионов людей», - сказал он. Путин подчеркнул, что в первой статье устава ООН прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народа. Ранее сообщалось, что сегодня состоится церемония подписания договоров о вхождении территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Зерсонской областей в состав России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика