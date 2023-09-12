Место аварийной посадки самолета в Новосибирской области показали в МЧС

Для эвакуации пассажиров с борта самолета были использованы надувные трапы. По предварительным данным, ни у кого травм нет.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Пассажиры экстренно севшего в поле в Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний» спускались с судна на надувных трапах. Об этом стало известно из опубликованного в Telegram-канале МЧС России видео с места событий.

Отмечается, что на борту находились 167 человек, из которых шесть членов экипажа и 23 ребенка. На месте работают экстренные службы.

В Росавиации сообщили об организации комиссии для расследования ЧП с самолетом, ее члены уже направились к месту аварийной посадки.

По данным Минздрава Новосибирской области, только один пассажир обратился за медпомощью, у него повысилось артериальное давление, травм никто не получил.

Ранее стало известно, что по факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства.