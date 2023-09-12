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Пассажирка самолета Сочи - Омск рассказала подробности экстренной посадки

Алексей Курильченко
09:10 12.09.2023
По словам женщины, дыма в самолете в момент посадки не было, однако борт воздушного судна оказался закопчен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пассажирка самолета «Уральских авиалиний» Анна Асанова рассказала «Звезде» подробности экстренной посадки воздушного судна в поле в Новосибирской области. По ее словам, все происходило в спокойной обстановке, паники среди пассажиров не возникло.

«Уже на подлете к Омску пошли на снижение, сказали, какая там температура. Вдруг сказали, что в Омске нелетная погода и мы будем совершать посадку в Новосибирске. Потом объявили, что если среди пассажиров есть военные и МЧСники, то им нужно подойти к кабине пилота. И нам стали объяснять правила аварийной посадки, сказали, что мы должны спуститься по мягкому трапу и бежать как можно дальше от самолета», - рассказала женщина.

В этот момент в салоне не было паники, никто из пассажиров не заметил дыма или пламени. Однако после приземления пассажиры, покинувшие самолет, заметили, что борт воздушного судна был закопчен.

«Когда мы приземлились, достаточно быстро прибыла администрация ближайшего населенного пункта, приехали пожарные, скорая. У людей из-за стресса поднималось давление, кто-то повредил ноги, одной женщине даже порвало связку», - рассказала пассажирка.

По словам женщины, в пункте временного размещения всех эвакуированных напоили чаем, накормили. После этого пассажиров опросили, куда их доставить - одни попросили отвезти их в Омск, другие в Новосибирск.

Напомним, что самолет рейса Сочи - Омск совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области утром 12 сентября. На борту находился 161 пассажир, в том числе двое младенцев возрастом меньше года. Людей разместили в ближайшем населенном пункте. Судя по записи переговоров пилотов, у самолета возникли неполадки с гидравлической системой.

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