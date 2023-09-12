В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажиру из экстренно севшего под Новосибирском самолета потребовалась медпомощь

Алексей Курильченко
08:17 12.09.2023
В результате экстренной посадки никто не пострадал, один из пассажиров пожаловался на повышение артериального давления.
Пассажиру из экстренно севшего под Новосибирском самолета потребовалась медпомощь
© Фото: Минздрав Новосибирской области
Читайте нас на:

Одному из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел возле деревни Московка в Новосибирской области, потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает региональный Минздрав.

К месту аварийной посадки выехали три бригады скорой помощи. По данным медиков, один мужчина обратился за помощью из-за повышения артериального давления. При этом никто из пассажиров самолета не пострадал.

В Telegram-канале Минздрава уточнили, что на борту самолета находился 161 пассажир - среди них два младенца возрастом меньше года.

Напомним, что самолет рейса Сочи - Омск совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области утром 12 сентября. Пассажиров рейса разместили в ближайшем населенном пункте. Горения на борту воздушного судна не зафиксировано.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:17 В стране и мире
Пассажиру из экстренно севшего под Новосибирском самолета потребовалась медпомощь
05:05 В стране и мире
Песков сообщил, что Путин встретится с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке
17:59 В стране и мире
Видео
Шойгу предложил провести аудит ранее переданных властям регионов земель МО РФ
16:57 В стране и мире
Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО
15:33 В стране и мире
Видео
На территории штаб-квартиры СВР в Москве открыли памятник Дзержинскому
Популярное
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.