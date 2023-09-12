Пассажиру из экстренно севшего под Новосибирском самолета потребовалась медпомощь

В результате экстренной посадки никто не пострадал, один из пассажиров пожаловался на повышение артериального давления.

© Фото: Минздрав Новосибирской области

Одному из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел возле деревни Московка в Новосибирской области, потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает региональный Минздрав.

К месту аварийной посадки выехали три бригады скорой помощи. По данным медиков, один мужчина обратился за помощью из-за повышения артериального давления. При этом никто из пассажиров самолета не пострадал.

В Telegram-канале Минздрава уточнили, что на борту самолета находился 161 пассажир - среди них два младенца возрастом меньше года.

Напомним, что самолет рейса Сочи - Омск совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области утром 12 сентября. Пассажиров рейса разместили в ближайшем населенном пункте. Горения на борту воздушного судна не зафиксировано.