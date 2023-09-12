В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В московском Дегунино рабочий на стройке упал с высоты и скончался от травм

Елизавета Егорова
19:31 12.09.2023
Рабочий на севере столицы упал с высоты 10 метров в металлическую емкость. По факту случившегося начали проверку.
В московском Дегунино рабочий на стройке упал с высоты и скончался от травм
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В столичном районе Восточное Дегунино на стройке погиб рабочий. Мужчина с высоты 10 метров упал в металлическую емкость и погиб от полученных травм. Об этом сообщил 360, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По факту случившегося Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку. На месте ЧП уже работают следователи. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время будет проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и строительно-техническая.

В августе на юге Москвы в строящемся доме на улице Кедрова при падении лифта погиб рабочий. Еще один получил ранения. Его извлекли из шахты и передали медикам.

В начале сентября похожее ЧП произошло в Санкт-Петербурге. Там при падении лифта в двухэтажном здании на улице Циолковского пострадали два человека.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео прибытия Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию
15:41 В стране и мире
Видео
Одного пассажира севшего в поле А320 госпитализировали после прибытия в Омск
14:08 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции в зоне СВО
14:09 В стране и мире
Видео
Жена пилота экстренно севшего в поле самолета рассказала, что сыновья гордятся отцом
12:54 В стране и мире
Видео
Место аварийной посадки самолета Сочи - Омск сняли с коптера
Популярное
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
Путин удивился тому, что Чубайс «удрал» из России
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.