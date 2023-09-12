В московском Дегунино рабочий на стройке упал с высоты и скончался от травм

Рабочий на севере столицы упал с высоты 10 метров в металлическую емкость. По факту случившегося начали проверку.

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В столичном районе Восточное Дегунино на стройке погиб рабочий. Мужчина с высоты 10 метров упал в металлическую емкость и погиб от полученных травм. Об этом сообщил 360, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По факту случившегося Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку. На месте ЧП уже работают следователи. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время будет проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и строительно-техническая.

В августе на юге Москвы в строящемся доме на улице Кедрова при падении лифта погиб рабочий. Еще один получил ранения. Его извлекли из шахты и передали медикам.

В начале сентября похожее ЧП произошло в Санкт-Петербурге. Там при падении лифта в двухэтажном здании на улице Циолковского пострадали два человека.