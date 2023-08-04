Один рабочий погиб при падении лифта в доме на улице Кедрова в Москве

В сорвавшемся лифте на юго-западе Москвы находились двое рабочих. Один из них погиб, другого передали врачам.

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После падения лифта в строящемся 22-этажном доме в Москве на улице Кедрова погиб один рабочий (всего их было двое), другой пострадал, сообщает «360».

О происшествии стало известно около четырех часов дня. Прибывшие на место экстренные службы извлекли пострадавшего мужчину и передали врачам.

Еще одно ЧП произошло сегодня в жилом доме города Канска в Красноярском крае. Там в ходе строительных работ по замене трубопровода взорвался газ. Есть несколько пострадавших, сообщает краевой СК.