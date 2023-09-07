В Санкт-Петербурге упал лифт с двумя мужчинами
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press
Сегодня в двухэтажном здании на улице Циолковского в Санкт-Петербурге упал технический лифт. В результате происшествия ранены два человека.
Спасатели уже извлекли мужчин из шахты, сообщают «Известия». Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, в августе упал лифт в строящемся 22-этажном доме в Москве на улице Кедрова. В результате один рабочий погиб.
Кроме того, пострадал еще один человек. Его госпитализировали.