В Санкт-Петербурге упал лифт с двумя мужчинами

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Сегодня в двухэтажном здании на улице Циолковского в Санкт-Петербурге упал технический лифт. В результате происшествия ранены два человека.

Спасатели уже извлекли мужчин из шахты, сообщают «Известия». Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в августе упал лифт в строящемся 22-этажном доме в Москве на улице Кедрова. В результате один рабочий погиб.

Кроме того, пострадал еще один человек. Его госпитализировали.