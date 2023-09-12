ВТО признала негативное воздействие антироссийских санкций на мировую экономику

В организации сообщили, что возможно замедление роста ВВП в странах со взаимосвязанной экономикой.

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Экономические санкции, которые западные страны ввели против Российской Федерации из-за конфликта на Украине, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Об этом говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) за 2023 год.

В организации отметили, что возможно замедление роста ВВП в странах со взаимосвязанной экономикой. В качестве примера в документе указывается, что торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой привели к потере благосостояния в двух странах в размере 0,1% в США и 0,3% в Китае.

В ВТО также отметили, что геополитическая напряженность обычно затрагивает «лишь несколько стран», которые инициируют разрыв торговых отношений, в то время как другие государства могут сохранять нейтралитет или присоединяться к некоторым из отделяющихся экономик.

Ранее председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин заявлял, что за семь месяцев рост ВВП в России превысил 2%. Премьер-министр России сравнил показатели этого года по отношению к предыдущему за аналогичный период.

До этого глава Минфина России Антон Силуанов спрогнозировал рост экономики Российской Федерации на 2,3%. По его словам, инфляция останется на уровне 6%, а также будут предприняты действия по ее снижению.