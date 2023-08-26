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Силуанов спрогнозировал рост российской экономики на 2,3%

Елизавета Кондрикова
18:01 26.08.2023
Инфляция сохранится на уровне 6%, будут приниматься необходимые меры по ее снижению.
Силуанов спрогнозировал рост российской экономики на 2,3%
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Российская экономика может вырасти на 2,3% и выше по итогам 2023 года. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики...на 2,5%, может быть даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», - сказал Силуанов.

Силуанов добавил, что ожидается сохранение инфляции в 2023 году на уровне 6%. Минфин и ЦБ России будут принимать все необходимые меры для снижения уровня инфляции до плановых значений.

По словам министра, реальные доходы населения растут, благодаря мерам по поддержке незащищенных слоев населения и активизации экономического роста. При этом рост реальных доходов в 2023 и 2024 году продолжится на фоне сохранения минимального за последнее десятилетие уровня безработицы в 3%.

Напомним, ранее Минфин и ЦБ также приняли решение смягчить условия выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Теперь выплата прибыли будет осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию. 

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