Мишустин заявил, что за семь месяцев рост ВВП превысил 2%

В июле промышленное производство выросло почти на 5%, добавил глава правительства.

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ВВП России за семь месяцев 2023 года увеличился более чем на 2% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания о проекте трехлетнего федерального бюджета, передает RT.

Наметившийся с III квартала 2023 года экономический рост закрепился, сказал Мишустин. Премьер-министр привел оценку Минэкономразвития, что в июле ВВП в годовом выражении стал выше прошлогоднего уровня сразу на 5%.

В июле промышленное производство выросло почти на 5%, добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, что валовой внутренний продукт в России растет четвертый месяц подряд.