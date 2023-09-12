«Мой отец - герой»: сын пилота севшего в поле Airbus рассказал, как узнал о ЧП

Сын Эдуарда Семенова, сумевшего экстренно посадить самолет в поле Новосибирской области, узнал о случившемся на уроке английского и сначала очень испугался.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сын второго пилота экстренно севшего в поле Airbus Эдуарда Семенова Олег рассказал нашему телеканалу, что считает своего отца настоящим героем. По его словам, он узнал о происшествии в школе и сначала очень испугался.

«У меня как раз начался урок английского. Меня вывел учитель, но она сразу сказала, что все хорошо, жертв нет. Сначала очень испугался, у меня паника была, потом прочитал в Интернете, что все в порядке, и сразу понял, что мой отец - настоящий герой», - сказал Олег.

Юноша добавил, что не боится отправлять отца в следующие полеты, так как полученный сегодня опыт подготовил Эдуарда к таким ситуациям в будущем и морально, и физически.

По словам Олега, отец сам постоянно обучается чему-то новому и привлекает к этому сына.

«Он очень целеустремленный, все свободное время смотрит ролики про самолеты. Постоянно обучается. Когда он смотрит свои ролики, я вместе с ним смотрю, мне тоже интересно», - добавил Олег.

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