Одного пассажира севшего в поле А320 госпитализировали после прибытия в Омск

Одного из пассажиров экстренно севшего в Новосибирской области самолета госпитализировали с перрона в Омске.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Пассажиры самолета по маршруту Сочи - Омск, вынужденного совершить экстренную посадку в Новосибирской области сегодня утром, прибыли на поезде в Омск, сообщает корреспондент нашего телеканала. Их встречали медики, сотрудники МЧС и психологи.

Одному человеку понадобилась госпитализация - его увезли с перрона на машине скорой помощи. Все остальные были рады встретиться с родными и чувствуют себя хорошо.

Напомним, что сегодня утром самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле Новосибирской области. На борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка.

Женщина с сыном, находившиеся на борту, рассказали нашему телеканалу, что посадка была плавной. Они поблагодарили пилотов за второй шанс и поделились, что молились во время снижения.