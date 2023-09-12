Дочь пассажирки экстренно севшего А320 расплакалась при встрече с мамой
На перроне в Омске дочь трогательно встретила свою маму Марину - пассажирку экстренно севшего в Новосибирской области самолета. Девушка не смогла сдержать чувств и расплакалась, пока обнимала маму.
«Я позвонила, сказала, так и так, аварийная посадка. Она сразу разрыдалась. Я говорю: "Успокойся, с нами все в порядке, никто вообще не пострадал"», - рассказала Марина про разговор с дочерью.
Женщина отметила оперативную реакцию властей и экстренных служб, а также хорошее отношение ко всем пассажирам: их привезли в хороший местный клуб, накормили, спросили, кто как хотел бы добраться до Омска - на поезде или на самолете.
По словам Марины, посадка была мягкая, хотя всех просили приготовиться к удару.
Ранее стало известно, что поезд с пассажирами Airbus A320 «Уральских авиалиний» прибыл в Омск. Одному человеку понадобилась госпитализация - его с перрона увезли на карете скорой помощи. Все остальные чувствуют себя хорошо и рады встрече со своими близкими.