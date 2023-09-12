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Дочь пассажирки экстренно севшего А320 расплакалась при встрече с мамой

Елизавета Егорова
16:22 12.09.2023
Пассажирка экстренно севшего Airbus A320 Марина рассказала, что ко всем летевшим отнеслись очень хорошо: отвезли в местный клуб, накормили, спросили, кому как будет удобнее добраться.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На перроне в Омске дочь трогательно встретила свою маму Марину - пассажирку экстренно севшего в Новосибирской области самолета. Девушка не смогла сдержать чувств и расплакалась, пока обнимала маму.

«Я позвонила, сказала, так и так, аварийная посадка. Она сразу разрыдалась. Я говорю: "Успокойся, с нами все в порядке, никто вообще не пострадал"», - рассказала Марина про разговор с дочерью.

Женщина отметила оперативную реакцию властей и экстренных служб, а также хорошее отношение ко всем пассажирам: их привезли в хороший местный клуб, накормили, спросили, кто как хотел бы добраться до Омска - на поезде или на самолете.

По словам Марины, посадка была мягкая, хотя всех просили приготовиться к удару.

Ранее стало известно, что поезд с пассажирами Airbus A320 «Уральских авиалиний» прибыл в Омск. Одному человеку понадобилась госпитализация - его с перрона увезли на карете скорой помощи. Все остальные чувствуют себя хорошо и рады встрече со своими близкими.

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