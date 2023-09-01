Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью

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Российские ПВО пресекли очередную попытку Украины атаковать с помощью БПЛА территорию Белгородской области. Об успешном применении дежурных средств ПВО сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинский БПЛА самолетного типа был замечен в небе над территорией Белгородской области 1 сентября около 1.15 и немедленно уничтожен.

Ранее сообщалось, что утром 1 сентября беспилотник ВСУ повредил здание в Курчатове, а 20 августа врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске, в результате террористической атаки были ранены пять человек.

Напомним, что в оперативных сводках Минобороны ежедневно фикстируются атаки беспилотников со стороны Украины в сторону российской территории.