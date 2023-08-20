Старовойт: беспилотник врезался в ж/д вокзал в Курске, пять человек ранены

Украинский беспилотник врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске, после чего на крыше возник пожар.

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Украинский беспилотник врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске, пять человек получили легкие ранения от осколков. Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

После попадания БПЛА в здании вокзала начался пожар. На месте уже работают оперативные службы. Остальные подробности происшествия уточняются.

Неделю назад националисты обстреляли село Волфино в Курской области. При атаке пострадали три мирных жителя. У них зафиксированы осколочные ранения средней степени тяжести.