Украинский беспилотник повредил нежилое здание в Курчатове
Украинский БПЛА уничтожен в Курчатове. Пострадавших нет.
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
В Курчатове украинский беспилотник незначительно повредил фасад нежилого здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Подробности об утреннем налете БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад», - написал Старовойт.
Старовойт добавил, что пострадавших нет.
Ранее атаку украинского беспилотника отразили в Люберецком районе Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил российских военных за то, что они не дали противнику возможность испортить 1 сентября.