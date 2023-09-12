СК возбудил уголовное дело после посадки самолета в поле в Новосибирской области

Как сообщают экстренные службы, возможной причиной аварийной посадки самолета в поле мог стать отказ гидросистемы.

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По факту экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает МСУТ СК России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1. ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства»).

Ранее стало известно, что самолет, следующий рейсом Сочи - Омск, экстренно сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, пострадавших нет. Пассажиров автобусами доставили в пункты временного размещения в селе Убинское.

На борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. В результате аварийной посадки самолет не загорелся. По данным экстренных служб, возможной причиной происшествия мог стать отказ гидросистемы. Обстоятельства произошедшего выясняются.