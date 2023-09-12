Жена пилота экстренно севшего в поле самолета рассказала, что сыновья гордятся отцом

По словам жены второго пилота, посадившего в поле под Новосибирском самолет, у Эдуарда Семенова 7 000 часов налета на Airbus A320.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Официальный канал пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии»

Анна Семенова, жена второго пилота экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета, рассказала «Звезде», что за плечами у Эдуарда более 7 000 часов налета на Airbus A320, с таким опытом можно выходить на пенсию.

У пары трое сыновей. Анна уже рассказала им о подвиге мужа.

«Всем детям сказали. Гордятся папой», - заключила она.

По словам Анны, она узнала обо всем утром.

«Позвонил мне в 8.08. Сказал, что все в порядке, "не волнуйся, мы сели в поле, у нас отказала гидросистема", что все живы-здоровы, никто не пострадал», - рассказала супруга второго пилота.

Анна также подтвердила информацию о том, что у Эдуарда был перерыв в летной карьере.

«До перерыва он летал на других самолетах, потом переучивался уже на этот самолет. На этом самолете у него налетано 7 000 часов. У него огромный опыт. 7 000 часов - это прямо на пенсию уже можно выходить по налету», - добавила Анна.

Ранее место аварийной посадки самолета Сочи - Омск сняли с коптера. Приземляясь, самолет оставил длинные борозды на поле. Пассажирка севшего в поле самолета поблагодарила пилотов за «второй шанс». Во время посадки она молилась вместе с сыном. Все прошло плавно, никто не пострадал. Когда самолет сел, люди покинули борт и побежали в лес, так как боялись взрыва.