Место аварийной посадки самолета Сочи - Омск сняли с коптера

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Поле в Новосибирской области, где экстренно приземлился самолет рейса Сочи - Омск «Уральских авиалиний», телеканал «Звезда» снял с высоты птичьего полета.

На кадрах можно увидеть, что после приземления самолет оставил длинную колею от шасси. На воздушном судне выпущены надувные эвакуационные трапы. Рядом с самолетом стоит несколько машин экстренных служб.

Напомним, что инцидент произошел утром 12 сентября. У выполнявшего рейс Сочи - Омск самолета произошел сбой в системе гидравлики - экипаж принял решение посадить воздушное судно на ближайшее поле. В результате аварийной посадки никто серьезно не пострадал - несколько пассажиров получили ушибы. Всех людей из самолета эвакуировали в пункт временного размещения, и в ближайшее время они будут доставлены в Омск.