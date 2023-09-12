Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции в зоне СВО

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные уничтожили боевую машину турецкой РСЗО Т-122 Sakarya на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

Также украинская сторона лишилась трех автомобилей, двух американских буксируемых гаубиц М777, французской гаубицы TRF1, советской Д-20, а также советской самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Потери противника в живой силе на Купянском направлении составили до 25 человек.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении командно-наблюдательного пункта в районе Новенького в Сумской области. На Запорожском направлении российские военные отразили три атаки противника в районах Работино и Вербового.

Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о закреплении ВСУ в Опытном. По данным Минобороны, противник несет потери в живой силе и военной технике при попытке атак, но прорваться не в состоянии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.