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Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции в зоне СВО

14:08 12.09.2023
Также противник лишился американских гаубиц М777 и французской TRF1.
Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции в зоне СВО
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российские военные уничтожили боевую машину турецкой РСЗО Т-122 Sakarya на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

Также украинская сторона лишилась трех автомобилей, двух американских буксируемых гаубиц М777, французской гаубицы TRF1, советской Д-20, а также советской самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Потери противника в живой силе на Купянском направлении составили до 25 человек.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении командно-наблюдательного пункта в районе Новенького в Сумской области. На Запорожском направлении российские военные отразили три атаки противника в районах Работино и Вербового.

Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о закреплении ВСУ в Опытном. По данным Минобороны, противник несет потери в живой силе и военной технике при попытке атак, но прорваться не в состоянии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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