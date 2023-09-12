Минобороны России опровергло заявления о закреплении ВСУ в Опытном
Российские военнослужащие уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении атак штурмовых отрядов противника, подчеркнули в МО РФ.
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Министерство обороны РФ опровергло распространяемые слухи о закреплении противника в поселке Опытное.
«Штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в Опытном не могут», - говорится в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, военнослужащие 1-го армейского корпуса успешно отражают атаки киевских формирований. Противник несет потери в живой силе и военной технике, но прорваться не в состоянии.
В Минобороны заявили, что разведка и беспилотники выявляют передвижение противника, после чего по нему отрабатывает артиллерия. Также в ведомстве подчеркнули, что наши бойцы уверенно удерживают населенный пункт.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.