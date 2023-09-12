Стюардесса экстренно севшего А320 обрадовалась тому, что пассажиры не пострадали

По словам бортпроводницы, пассажиры вели себя спокойно во время аварийной посадки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Старший бортпроводник экстренно севшего в Новосибирской области самолета A320 Дарья Глушкова рассказала «Звезде», что очень счастлива от того факта, что в ходе инцидента никто не пострадал. По словам Дарьи, пассажиры в момент посадки повели себя спокойно, мужчины помогали остальным покинуть салон.

«Мы очень счастливы, что никто не пострадал, что все живы-здоровы... Очень адекватно пассажиры себя вели, мужчины помогли проводить эвакуацию», - сказала «Звезде» бортпроводница.

Также были опубликованы новые кадры самолета. На них можно увидеть, что правая сторона машины слегка почернела от копоти.

Напомним, что инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел утром 12 сентября. Из-за сбоя в системе гидравлики экипаж принял решение посадить воздушное судно на ближайшее поле. В результате аварийной посадки никто серьезно не пострадал - несколько пассажиров получили ушибы. Всех людей из самолета эвакуировали в пункт временного размещения, и в ближайшее время они будут доставлены в Омск.