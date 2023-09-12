Мама пилота севшего в поле самолета рассказала о звонке сына после ЧП

Второй пилот севшего в поле в Новосибирской области самолет позвонил матери утром и сказал, что «все живы и здоровы».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура, РИА Новости

Мама второго пилота Airbus A320, который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области, рассказала «Звезде», что сын звонил ей утром - Эдуард сообщил, что все хорошо, и попросил не беспокоиться.

«Он утром звонил в девять где-то, он сказал, что никто не пострадал, все живы и здоровы, все в порядке, отказала гидросистема и вынужденная посадка была 300 км от города», - рассказала Вера Владимировна.

По словам женщины, сын также попросил ее не беспокоиться.

Ранее пассажирка самолета Сочи - Омск рассказала, что во время экстренной посадки паники среди пассажиров не было, все происходило в спокойной обстановке.