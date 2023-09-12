Путин заявил, что Счетная палата эффективно работает и без Кудрина

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Президент России Владимир Путин отметил вклад Алексея Кудрина в работу Счетной палаты, однако без него орган аудита продолжает эффективно работать. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарного заседания VIII Восточного экономического форума.

«Во-первых, у нас же не рабовладельческий строй - захотел перейти на работу в бизнес, мы не можем его насильно держать. Хотя он был, конечно, на своем месте и министром финансов был хорошим. Но Счетная палата работает эффективно - по-моему, они уже на 1,6 триллиона рублей выявили нарушений», - заявил Путин.

Президент отметил, что у Счетной палаты имеется исполняющий обязанности руководителя - это не вредит ее работе.

Кудрин покинул пост председателя Счетной палаты в ноябре прошлого года. Он перешел на работу в компанию «Яндекс», где стал советником по корпоративному развитию. Новую кандидатуру определит Совет Федерации.