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Кудрин пошутил, что на пост главы Счетной палаты трудно найти такого, как он

Анна Касаткина
14:25 11.03.2023
Экс-председатель Счетной палаты пояснил, что рекомендовал несколько кандидатов на свой пост.
Кудрин пошутил, что на пост главы Счетной палаты трудно найти такого, как он
© Фото: TASS Host Photo Agency, GlobalLookPress
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Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин пошутил, что у него до сих пор нет преемника, так как «трудно найти такого» как он. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

Он рассказал, что при уходе рекомендовал на свой пост сразу несколько кандидатур.

«Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других», - сказал Кудрин.

При этом фамилии возможных приемников он назвать отказался.

На вопрос о том, почему замена до сих пор не найдена, экс-глава Счетной палаты отшутился.

«Думаю, что трудно найти такого, как был я», - отметил собеседник агентства, рассмеявшись.

Кудрин покинул пост председателя Счетной палаты в ноябре прошлого года. Он перешел на работу в компанию «Яндекс», где стал советником по корпоративному развитию. Ранее РБК назвало кандидатуру замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака основной на освободившуюся должность.

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