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Кудрин отказался назвать преемника на пост главы Счетной палаты России

Сергей Лебедев
11:58 30.11.2022
Новую кандидатуру определит Совет Федерации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Алексей Кудрин не стал называть преемника на освобожденный им пост главы Счетной палаты России. Новую кандидатуру определит Совет Федерации.

«Совет Федерации сам представит свои предложения. Поэтому нужно спросить членов Совета Федерации», - сказал Кудрин.

Он отметил, что в будущем планирует заняться интересными проектами, но не пояснил, какими конкретно.

Напомним, сегодня, 30 ноября, Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты РФ. По некоторым данным, бывший чиновник может перейти на работу в «Яндекс».

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