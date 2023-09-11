Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции во Вьетнаме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое запутался в порядке вопросов от прессы. Об этом стало известно из трансляции на YouTube-канале Forbes Breaking News.
«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», - прервал свое выступление Байден.
Затем он начал перебирать заранее заготовленные шпаргалки в бумажном виде, чтобы разобраться, кто еще из журналистов должен задать ему вопросы. Однако глава Белого дома так и не смог разобраться во всем самостоятельно, Байден обратился за помощью.
«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», - отметил Байден.
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность в необходимости голосования для импичмента Байдена. В американском Конгрессе также анонсировали соответствующее расследование.