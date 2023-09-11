Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции во Вьетнаме

Американский лидер заявил, что, отвечая на вопросы, следует своему порядку, кроме того, его заранее предупредили, что будет только пять вопросов.

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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое запутался в порядке вопросов от прессы. Об этом стало известно из трансляции на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», - прервал свое выступление Байден.

Затем он начал перебирать заранее заготовленные шпаргалки в бумажном виде, чтобы разобраться, кто еще из журналистов должен задать ему вопросы. Однако глава Белого дома так и не смог разобраться во всем самостоятельно, Байден обратился за помощью.

«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», - отметил Байден.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность в необходимости голосования для импичмента Байдена. В американском Конгрессе также анонсировали соответствующее расследование.