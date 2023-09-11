В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции во Вьетнаме

Вероника Волосунова
08:31 11.09.2023
Американский лидер заявил, что, отвечая на вопросы, следует своему порядку, кроме того, его заранее предупредили, что будет только пять вопросов.
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции во Вьетнаме
© Фото: Bonnie Cash, CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в столице Вьетнама Ханое запутался в порядке вопросов от прессы. Об этом стало известно из трансляции на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», - прервал свое выступление Байден.

Затем он начал перебирать заранее заготовленные шпаргалки в бумажном виде, чтобы разобраться, кто еще из журналистов должен задать ему вопросы. Однако глава Белого дома так и не смог разобраться во всем самостоятельно, Байден обратился за помощью.

«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», - отметил Байден.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность в необходимости голосования для импичмента Байдена. В американском Конгрессе также анонсировали соответствующее расследование.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.