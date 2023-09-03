В Конгрессе США анонсировали расследование по импичменту Байдена

Вопрос о расследовании по импичменту Байдена поставят на голосование в Конгрессе США.

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Члены палаты представителей конгресса США на голосовании решат, нужно ли проводить расследование по импичменту президента Джо Байдена. Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин анонсировала предстоящее обсуждение этой темы в соцсети.

«Мы собираемся голосовать об открытии расследования по импичменту», - написала Грин.

Она считает, что американское общество имеет право знать, насколько дееспособен президент страны и для этого надо получить доступ к его банковским операциям. Кроме того, в рамках расследования можно изучить журнал посетителей и список лекарственных препаратов, «маскирующих его умственный упадок».

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о необходимости голосования по поводу импичмента Байдена.