В стране и мире Маккарти выразил уверенность в необходимости голосования для импичмента Байдена Елизавета Егорова Американцы должны сами решить, нужна ли Джо Байдену процедура импичмента, заявил спикер палаты представителей США Маккарти. © Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность в необходимости голосования по поводу импичмента президента Штатов Джо Байдена. По мнению Маккарти, решение должен принять американский народ, а не отдельная личность. «Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей», - цитирует издание Breitbart News слова политика. Напомним, что импичмент действующего американского президента стал возможным после найденной республиканцами информации. Маккарти назвал данную процедуру закономерным шагом в этом случае. По его мнению, семья Байдена связана с коррупцией. Экспертное мнение и аналитика