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Маккарти выразил уверенность в необходимости голосования для импичмента Байдена

Елизавета Егорова
01:17 02.09.2023
Американцы должны сами решить, нужна ли Джо Байдену процедура импичмента, заявил спикер палаты представителей США Маккарти.
Маккарти выразил уверенность в необходимости голосования для импичмента Байдена
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность в необходимости голосования по поводу импичмента президента Штатов Джо Байдена. По мнению Маккарти, решение должен принять американский народ, а не отдельная личность.

«Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей», - цитирует издание Breitbart News слова политика.

Напомним, что импичмент действующего американского президента стал возможным после найденной республиканцами информации. Маккарти назвал данную процедуру закономерным шагом в этом случае. По его мнению, семья Байдена связана с коррупцией.

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