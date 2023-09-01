Шойгу обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии и зерновую сделку

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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом совместную работу в Сирии и зерновую сделку. Об этом сообщает Минобороны России.

Шойгу поздравил Фидана с назначением на новую должность, отметив, что, когда тот работал на прошлой должности, удалось сделать много нужного и полезного для России, Турции и мира в целом.

«Дела последних месяцев - это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», - отметил Шойгу.

Сергей Шойгу добавил, что Россия будет продолжать стратегическое партнерство с Турцией, чтобы решать различный спектр задач. В качестве примера он привел налаживание отношений между Турцией и Сирией с участием России - к этому процессу, как отметил Шойгу, позже подключился и Иран.

Кроме этого, он вспомнил первые в истории Сирии, Турции и Росии встречи, когда руководители военных ведомств и разведок собираются для решения практических вопросов «на земле» гуманитарного характера.

Хакан Фидан, со своей стороны, тоже упомянул давнюю успешную работу с Шойгу. Он заявил, что совместная работа идет уже много лет и она ведется по самым критическим вопросам. При этом всегда, как отметил Фидан, была проявлена политическая зрелость. Все это, подчеркнул он, показывает глубокие и стратегически выверенные отношения между двумя странами.

Также сообщалось, что Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с началом учебного года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.