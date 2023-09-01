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Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

Игнат Далакян
15:06 01.09.2023
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске строительства трех школ в Киргизии, в которых обучение будет проходить на русском языке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. Российский лидер вместе со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым приняли участие по видеосвязи в запуске строительства в республике трех школ с обучением на русском языке.

Владимир Путин отметил символичность того, что этот проект стартовал именно в День знаний, который знаменует начало учебного года как в Российской Федерации, так и в Киргизии.

«Пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», - сказал президент России.

Ранее президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров дали старт строительству трех новых школ в Киргизии, в которых будет проходить обучение на русском языке. Школы будут построены в Бишкеке, Баткене и Караколе.

До этого пресс-служба Кремля поделилась планами главы государства. Согласно им, российский президент сегодня примет участие в нескольких событиях, связанных с началом учебного года в России.

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