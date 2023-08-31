Путин откроет новый учебный год разговором о важном с лучшими школьниками России

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В расписании президента России Владимира Путина на 1 сентября вошли несколько событий, связанных с началом в стране нового учебного года. Планами главы государства поделилась пресс-служба Кремля.

По давней традиции Путин проведет открытый урок для лучших учеников со всей страны: за достижения в учебе, победы в олимпиадах на мировой арене 30 ребят станут участниками встречи с президентом «Разговор о важном».

Кроме того, в планах на 1 сентября участие российского президента в открытии школ в пяти регионах России.

С началом учебного года 2023/24 начнется строительство трех русских школ в киргизских городах Бишкек, Баткен и Каракол.

Напомним, что год назад на открытом уроке Путин затронул тему трудолюбия и напомнил, что это «отдельный талант, это не просто, извините, "резиновая попа". Это талант заставить себя работать, и уметь это делать продуктивно. Правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной и может дать результат».