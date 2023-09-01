Путин и Жапаров дали старт строительству трех русских школ в Киргизии

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Президент России Владимир Путин и его коллега, глава Киргизии Садыр Жапаров, в День Знаний дали старт строительству в Республике трех новых школ, в которых обучение будет проводиться на русском языке. Президенты по видеосвязи приняли участие в церемонии закладки первого камня в фундамент школ в Бишкеке.

«Конечно, с удовольствием делаю это, разрешаю. И, более того, прошу вас об этом. Начинайте работу», - сказал Путин в ответ на просьбу разрешить строительство учреждений.

Президент Киргизии Садыр Жапаров также дал свое разрешение на строительство школ. Новые здания строятся в городах Бишкек, Баткен и Каракол.

Также сегодня президент Путин проведет открытый урок для лучших учеников со всей страны. За достижения в учебе, победы в олимпиадах на мировой арене 30 ребят станут участниками встречи с президентом «Разговор о важном».