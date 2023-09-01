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Подозреваемого по делу о лесном пожаре в Геленджике задержали за наркотики

Вероника Волосунова
14:26 01.09.2023
Изначально мужчину задержали за прием наркотиков, но потом соседи рассказали, что он жег провода - в какой-то момент подул ветер, и лесная подстилка загорелась.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МВД РФ
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Подозреваемого по делу о лесном пожаре в Геленджике сначала задержали за употребление наркотиков. Об этом «Звезде» рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

«Он в состоянии опьянения был, изначально задерживали за состояние наркотического опьянения. На него протокол за наркотики составили, а потом кто-то из соседей узнал, что он выплавлял провода, жег специально - и подстилка из-за ветра пошла [гореть] дальше», - сообщили в прокуратуре.

Мужчина жег провода, чтобы избавить металл от изоляции. Именно это огнеопасное занятие и стало причиной лесного пожара в Геленджике на площади 118 гектаров, в тушении которого были задействованы два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России, более 400 людей и 80 единиц техники.

По словам адвоката Марии Ярмуш, устроившему пожар в Геленджике может грозить штраф в размере от 500 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы до восьми лет со штрафом от 200 до 500 тысяч рублей

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