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Адвокат Ярмуш рассказала, что может грозить устроившему пожар в Геленджике

Игнат Далакян
16:37 30.08.2023
По словам эксперта, специалисты сейчас выясняют был ли это умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.
Адвокат Ярмуш рассказала, что может грозить устроившему пожар в Геленджике
© Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, какое наказание может грозить задержанному, который устроил крупный лесной пожар в Геленджике.

«Возможные последствия для данного гражданина: прежде всего, его действия могут подпадать под ст. 261 УК России», - цитирует RT слова адвоката.

По словам Марии Ярмуш, сейчас правоохранительные органы будут устанавливать детали произошедшего: был ли это поджог или неосторожное обращение с огнем. Как объясняет эксперт, в случае, если выяснится, что задержанный умышленно совершил поджог, то ему может грозить штраф от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, а в случае если мужчину лишат свободы, то срок может достигать до 8 лет со штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как отмечает специалист, если окажется, что пожар в Геленджике случился в случае неосторожного обращения с огнем, то мужчине будет грозить большой штраф либо лишение свободы сроком до четырех лет.

«Что еще важно учитывать: вред, причиненный лесным насаждениям, подлежит полному возмещению», - добавила Марии Ярмуш.

Ранее очевидцы рассказали о лесном пожаре в Геленджике. Ожесточенная борьба за лес шла всю ночь.

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