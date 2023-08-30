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Самолеты-амфибии Бе-200 тушат пожар на площади 118 га в Геленджике

Вероника Волосунова
10:05 30.08.2023
Два самолета-амфибии Бе-200 и два Ми-8, а также 80 единиц техники и более 440 человек тушат лесной пожар площадью 118 гектаров в Геленджике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Два самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Геленджик для тушения лесного пожара площадью 118 гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

«Тушением пожара занимается два самолета-амфибии и два вертолета Ми-8», - написал Богодистов.

Богодистов добавил, что в тушении пожара участвуют более 440 человек, задействованы 80 единиц техники.

«Последние данные о ситуации на пожаре. По данным главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 118 га», - следует из сообщения. 

Самолеты-амфибии Бе-200 вылетели сегодня утром из Ростова-на-Дону. По данным центра управления города, до расположенного недалеко «Сафари-парка» огонь не дошел.

Чуть более трех часов назад сообщалось, что площадь лесного пожара выросла до 30 гектаров. Спасатели работают в сложных условиях - порывы ветра достигают 30 метров в секунду.

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