Самолеты-амфибии Бе-200 тушат пожар на площади 118 га в Геленджике
Два самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Геленджик для тушения лесного пожара площадью 118 гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.
«Тушением пожара занимается два самолета-амфибии и два вертолета Ми-8», - написал Богодистов.
Богодистов добавил, что в тушении пожара участвуют более 440 человек, задействованы 80 единиц техники.
«Последние данные о ситуации на пожаре. По данным главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 118 га», - следует из сообщения.
Самолеты-амфибии Бе-200 вылетели сегодня утром из Ростова-на-Дону. По данным центра управления города, до расположенного недалеко «Сафари-парка» огонь не дошел.
Чуть более трех часов назад сообщалось, что площадь лесного пожара выросла до 30 гектаров. Спасатели работают в сложных условиях - порывы ветра достигают 30 метров в секунду.