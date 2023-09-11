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Военкор Дубовой попал в смертельное ДТП в Донецке

Елизавета Егорова
22:08 11.09.2023
Геннадий Дубовой вышел из дома, чтобы купить цветы своей жене, но обратно он так и не вернулся.
Военкор Дубовой попал в смертельное ДТП в Донецке
© Фото: dubovoykorr Telegram
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В центре Донецка погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Как сообщает председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его сбила машина.

«Геннадий известен как военкор, но последнее время он воевал, считая, что на поле боя сможет послужить Родине и быстрее приблизить нашу Победу. Царство Небесное!» - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал РИА Новости, что Дубовой ходил за цветами для своей жены, которая должна была приехать на следующий день. По словам депутата, он всегда встречал ее с цветами.

Ранее стало известно, что в июле этого года в зоне спецоперации погиб военкор Ростислав Журавлев. Минобороны России сообщило, что причиной гибели журналиста стал разорвавшийся кассетный боеприпас, брошенный украинскими националистами.

Соболезновала семье погибшего не только вся страна. Сожаления от лица ООН выразил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

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