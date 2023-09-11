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Два Ту-22М3 совершили плановый полет над Балтийским морем

20:09 11.09.2023
Продолжительность полета российских бомбардировщиков составила пять часов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сопровождение российских бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-35С ВКС России. Продолжительность полета экипажей составила около пяти часов. 

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. 

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российские экипажи Су-25 уничтожили позиции и бронированную технику украинских боевиков. После применения средств поражения истребители вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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