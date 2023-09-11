Два Ту-22М3 совершили плановый полет над Балтийским морем

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Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сопровождение российских бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-35С ВКС России. Продолжительность полета экипажей составила около пяти часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российские экипажи Су-25 уничтожили позиции и бронированную технику украинских боевиков. После применения средств поражения истребители вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.