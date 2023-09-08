Экипажи Су-25 уничтожили позиции и бронированную технику ВСУ

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы российских штурмовиков Су-25 в зоне военной операции по защите Донбасса. На записи показано, как на аэродроме техники проверяют все системы самолетов и готовят их к вылету, а также как экипажи маневрируют в нескольких метрах от земли, чтобы не попасть на радары противника.

Удары наносились по военным объектам и технике врага. Поражая цели, штурмовики отстреливали тепловые ловушки и резко уходили на другой курс. Отстрелявшись по целям, самолеты вернулись на аэродром вылета.

В описании к видео сказано, что были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

На днях штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.