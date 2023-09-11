Один из пострадавших при нападении на школу под Таганрогом попал в реанимацию

Одному из пострадавших при нападении подростка в школе Ростовской области провели операцию. Он находится в медикаментозном сне в реанимации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал о состоянии пострадавших при нападении подростка с ножом в одной из школ Ростовской области. Человек, получивший проникающие ранения, сейчас находится в медикаментозном сне в реанимации. Его прооперировали в городской клинической больнице Таганрога.

Еще двое пострадавших от госпитализации отказались - вся необходимая медицинская помощь им была оказана на месте. Кобзев сообщил, что у них зафиксировали колото-резаные раны.

Напомним, что сегодня утром стало известно о нападении девятиклассника с ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области. Подросток ранил троих взрослых при попытке зайти в здание. Пострадавшими оказались две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.