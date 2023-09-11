СК сообщил о троих пострадавших в результате нападения подростка в ростовском хуторе

В результате нападения пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.

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В результате нападения вооруженного ножом подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области пострадали две сотрудницы учебного заведения и родственник одного из учеников. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Сегодня около 8.00 15-летний подросток, находясь в одной из школ Неклиновского района, в ходе конфликта нанес имеющимся у него ножом ранения двум сотрудницам школы, а также родственнику одного из учеников», - сообщил сотрудник СУ СК агентству РИА Новости.

На данный момент на месте произошедшего проводится проверка, в школу выехали следователи и криминалисты.

Нападение произошло 11 сентября в 07.50. 15-летний юноша в маске напал с ножом на находившихся у входа в школу людей. Установлено, что подросток страдает психическим заболеванием. Его задержали очевидцы.