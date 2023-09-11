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Вооруженный ножом подросток ранил четверых около школы в Ростовской области

Вероника Волосунова
08:53 11.09.2023
Напавшего с ножом на четверых взрослых подростка около школы в хуторе Красный Десант задержали очевидцы.
Вооруженный ножом подросток ранил четверых около школы в Ростовской области
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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В Ростовской области в хуторе Красный Десант очевидцы задержали вооруженного ножом подростка, который ранил четверых взрослых. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых  взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников», - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался ученик девятого класса, страдающий психическим расстройством. Его задержали очевидцы. Среди несовершеннолетних никто не пострадал. Взрослые получили ранения легкой степени тяжести.

Ранее в Уфе подросток обстрелял детский сад из окна своей квартиры. Он использовал пневматический пистолет отца.

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