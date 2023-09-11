В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил об отсутствии шансов у конкурентов Путина на выборах

Вероника Волосунова
13:47 11.09.2023
По словам пресс-секретаря президента России, если Путин пойдет на выборы, то никто не сможет с ним конкурировать.
Песков заявил об отсутствии шансов у конкурентов Путина на выборах
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Подготовка к президентским выборам еще не началась, и Владимир Путин пока не выдвигал свою кандидатуру, однако если действующий глава государства пойдет на перевыборы, то никто не сможет составить ему конкуренцию. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, у Путина «абсолютная поддержка населения». Песков обратил внимание, что это большие возможности и большая ответственность.

Песков отметил, что прошедшие накануне выборы в регионах «подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны», что, в свою очередь, свидетельствует и о поддержке Путина, поскольку подавляющее большинство из выбранных губернаторов были те, кто получил поддержку президента.

Ранее стало известно, что на выборах мэра Москвы победил Сергей Собянин. Он набрал 76,39% голосов. За него проголосовали почти 2,5 миллиона человек. Губернатором Подмосковья переизбран Андрей Воробьев, набравший 83,68% голосов. 

С 8 по 10 сентября в России проходили выборы глав 21 региона. Первыми открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.