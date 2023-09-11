Песков заявил об отсутствии шансов у конкурентов Путина на выборах

По словам пресс-секретаря президента России, если Путин пойдет на выборы, то никто не сможет с ним конкурировать.

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Подготовка к президентским выборам еще не началась, и Владимир Путин пока не выдвигал свою кандидатуру, однако если действующий глава государства пойдет на перевыборы, то никто не сможет составить ему конкуренцию. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, у Путина «абсолютная поддержка населения». Песков обратил внимание, что это большие возможности и большая ответственность.

Песков отметил, что прошедшие накануне выборы в регионах «подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны», что, в свою очередь, свидетельствует и о поддержке Путина, поскольку подавляющее большинство из выбранных губернаторов были те, кто получил поддержку президента.

Ранее стало известно, что на выборах мэра Москвы победил Сергей Собянин. Он набрал 76,39% голосов. За него проголосовали почти 2,5 миллиона человек. Губернатором Подмосковья переизбран Андрей Воробьев, набравший 83,68% голосов.

С 8 по 10 сентября в России проходили выборы глав 21 региона. Первыми открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.