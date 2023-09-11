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Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов

Алексей Курильченко
08:11 11.09.2023
За действующего главу столицы проголосовали 2 499 114 человек.
Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России по итогам обработки 100% бюллетеней. За действующего главу столицы проголосовали 2 499 114 человек.

Леонид Зюганов от партии КПРФ получил 8,11% голосов. Борис Чернышов (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Дмитрий Гусев (Справедливая Россия) получили 5,61%, 5,34% и 3,93% голосов соответсвенно.

Напомним, что в России с 8 по 10 сентября проходили выборы глав двадцати одного региона. В двадцати регионах также проходили выборы в региональные парламенты, в 17 - муниципальных депутатов. В четырех одномандатных округах - довыборы в Госдуму.

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