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Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Вероника Волосунова
12:25 11.09.2023
Во время рабочей поездки глава государства планирует встретиться с губернатором Приморского края и выступить на пленарной сессии ВЭФ.
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме.

В первый день рабочей поездки Путин планирует уделить внимание вопросам развития Дальневосточного региона. Российский лидер посетит судостроительный комплекс «Звезда», проведет совещание в режиме ВКС и рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Кроме того, ожидается, что Путин заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России и ознакомится с интерактивной презентацией достижений Дальнего Востока.

Во второй день у Путина планируется выступление на пленарной сессии ВЭФ, где главным иностранным гостем будет вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту. Российский президент проведет с Ятхоту отдельную двустороннюю встречу. Двусторонние переговоры Путин также планирует провести с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, который тоже посетит ВЭФ. Перед началом пленарного заседания Путин проведет встречу с модераторами сессий форума.

Ранее вице-премьер России Трутнев заявил, что на ВЭФ-2023 ожидается приезд лидеров ряда государств. Информацию об участии подтвердили десятки стран. В самом форуме, по предварительным данным, могут принять участие около 7 000 человек.

В прошлом году в ходе ВЭФ-2022 были подписаны соглашения на общую сумму более трех триллионов рублей. Трутнев назвал этот результат «рекордом».

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