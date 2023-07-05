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Вице-премьер Трутнев заявил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ-2023

Ирина Елагина
08:07 05.07.2023
По словам вице-премьера, ожидается приезд лидеров ряда государств на ВЭФ-2023 во Владивостоке.
Вице-премьер Трутнев заявил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ-2023
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет с участием десятка стран. Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил о подтвержденных заявках на участие в ВЭФ.

«Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ», - приводит РИА Новости слова Трутнева.

Он отметил, что во Владивосток приедут лидеры ряда стран, переговоры об этом идут на уровне МИД. Кто именно возглавит государственные делегации, пока не уточняется.

«Лидеры стран на территории Владивостока будут, а каких - скажем вам позже», - отметил Трутнев.

Ранее сообщалось о переносе времени проведения ВЭФ на 10 - 13 сентября с учетом графиков международных мероприятий, участие в форуме традиционно примут предприниматели и политики из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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